Mut zusprechen, Freude teilen

Leider hat Corona die Gruppentreffen der Frauenselbsthilfe Krebs in Präsenz unmöglich gemacht. Umso größer war die Freude, als Anfang August ein Sommercafé der Gruppe Tettnang-Meckenbeuren stattfinden konnte.

25 Teilnehmerinnen, so die Veranstalter in einem Pressebericht, fanden sich im „Kaffeekännle“ in Tettnang zu einem gemütlichen Beisammensein ein. Die Frauen konnten sich endlich wieder im persönlichen Gespräch austauschen und denen Mut zusprechen, die sich gerade in einer belastenden Behandlung befinden. Sie konnten Trauer über verstorbene Teilnehmerinnen teilen und sich nicht zuletzt gemeinsam über gute Nachrichten freuen, heißt es weiter.

Weitere Neuigkeiten gab es zu vermelden: Petra Zirkl nutzte die Gelegenheit, um auf die neu gegründete Palliativgruppe in Markdorf hinzuweisen. Dort wird das Treffen von der Psychoonkologin Frau Lamm begleitet.

Die Frauenselbsthilfe Baden-Württemberg hat einen Online-Campus organisiert. Im zweiten Halbjahr sind Veranstaltungen zu folgenden Themen geplant: „Jung und Krebs“, „Männer mit Brustkrebs“, „Komplementärmedizin“ und „Krankenkassenleistungen / Vorsorge / Lymphe“.

Damit der persönliche Kontakt nicht zu kurz kommen, haben sich Branka Ziger und Gerda Büttner dazu bereit erklärt, immer am ersten Dienstag im Monat ein Treffen zu organisieren. Dieses wird vorerst weiter im „Kaffeekännle“ stattfinden. Start ist am Dienstag, 7. September, um 15 Uhr.

Die Lauftreffs konnten in den letzten Monaten fast ohne Unterbrechung stattfinden. Alle Frauen, egal an welcher Krebsart sie erkrankt sind, sind herzlich willkommen. Beim Lauftreff „Reden und Bewegen“ wird rund eine Stunde in moderatem Tempo gelaufen, angepasst an die Teilnehmerinnen. Die Termine sind mittwochs von 9.30 bis 10.30 Uhr am Wanderparkplatz Schäferhof in Tettnang, donnerstags von 9.30 bis 10.30 Uhr am Seewald Friedrichshafen, Wanderparkplatz Trimm-dich-Pfad, sowie am letzten Samstag im Monat von 11 bis 12 Uhr, ebenfalls am Seewald, begleitet durch eine Psychoonkologin oder eine Sporttherapeutin. Die Teilnahme ist kostenfrei.