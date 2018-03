Musikwerkstatt Tettnang gibt Frühlingskonzert

Das Frühlingskonzert der Musikwerkstatt Tettnang findet am Sonntag, 25. März, im Rittersaal im Schloss Montfort in Tettnang statt. Ein Konzert mit viel Musik, Kinderlachen, leckeren Waffeln, Kuchen und Getränken. Das Programm wird breitgefächert sein – und so umfangreich, dass es gut durchgemischt auf zwei Konzerte verteilt wird. Eines um 14 Uhr und eines um 17 Uhr. Die Bewirtung findet in der Säulenhalle im Erdgeschoss statt. Der Eintritt ist frei, weitere Informationen gibt es im Internet unter www.musikwerkstatt.info oder telefonisch unter der Nummer 07542/524 40