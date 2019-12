Musikverein Obereisenbach lädt zum Jahreskonzert

Der Musikverein Obereisenbach lädt zu seinem festlichen Jahreskonzert in die Mehrzweckhalle nach Obereisenbach ein. Traditionell findet es am Samstag vor dem dritten Advent statt – in diesem Jahr am 14. Dezember. Beginn der Veranstaltung ist um 20 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr.

Auch in diesem Jahr dürfen sich die Gäste mit der Musikkapelle Obereisenbach auf unterhaltsame und mitreißende Melodien freuen, heißt es in der Pressemitteilung. Dirigent Benedikt Harscher hat mit seinen Musikanten ein kurzweiliges Programm von anspruchsvoller Filmmusik über die aktuellen Charts bis hin zu Klassikern aus der traditionellen böhmisch-mährischen Blasmusik einstudiert. Es ist für jeden Blasmusikliebhaber etwas dabei, heißt es weiter.

Den Auftakt des festlichen Konzertabends gestaltet das Jugendblasorchester Tettnang und der der Leitung von Ulrike Miller. Sie hat mit ihren jungen Musikern ein kurzweiliges Programm auf die Beine gestellt. Auch ein paar junge Obereisenbacher sitzen hier mit auf der Bühne. Danach startet der Musikverein Obereisenbach unter der Leitung von Benedikt Harscher mit der Konzertfanfare „Festival Flourish“, gefolgt von den wilden Abenteuern Captain Jack Sparrows, welche im „Pirates of the Caribbean Medley“ erzählt werden. Weiter geht es mit einem Hit des italienischen Star-Tenors Andrea Bocelli mit dem Titel „Vivo per Lei“. Der Konzertmarsch „Kinizsi“, der dem zu seiner Zeit weltweit gefürchteten, ungarischen General Pál Kinizsi gewidmet ist, werde zu einem eindrücklichen und atmosphärischen, musikalischen Erlebnis, erklärt der Musikverein.

Nach der Pause geht es zunächst zünftig mit zwei Klassikern aus dem Repertoire von Ernst Mosch und seinen Egerländer Musikanten weiter, dem Militärmarsch „Salve Imperator“ und der Polka „Liebling, ich hab dich tanzen se’hn“. Anschließend wird Alice Mertons Debütsingle und Chart-Hit „No Roots“, der durch seinen einprägsamen Rhythmus Ohrwurm-Charakter hat, zum Besten gegeben. Weiter geht es mit dem Soundtrack zum gleichnamigen Film „The Da Vinci Code“, der für besondere Gänsehautmomente sorgen soll. Zum Abschluss des Konzertabends erwartet die Besucher eine feierliche Einstimmung auf die Adventszeit: Johanna Aicher und Alfons Diemer werden die „Adeste Fideles- Overture“ singen. Dabei handelt es sich um eine erhabene und eindrucksvolle Version des bekannten Weihnachtsliedes „Herbei, oh ihr Gläubigen“, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Neben dem musikalischen Teil des Abends stehen auch Ehrungen treuer Musikanten für ihre langjähre Tätigkeit im Verein an.

Die Gäste können den Konzertabend anschließend an der Obereisenbacher Adventsbar ausklingen lassen.