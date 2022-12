Musikverein Laimnau setzt die vier Elemente Erde, Wasser, Feuer und Luft musikalisch um

Eine volle Argentalhalle wie in der Zeit vor Corona hat es am ersten Weihnachtsfeiertag in Laimnau gegeben, als der Musikverein Laimnau zum Weihnachtskonzert geladen hatte. Thema waren die vier Elemtente, also Feuer, Wasser, Erde und Luft. Ortsvorsteher Peter Bentele hoffte auf ein echtes „Alle Jahre wieder“ in seinem Grußwort und erwähnte umfangreiche Vorbereitungen mit den Proben. Er zeigte sich mit den Jungmusikern besonders zufrieden: „Nachwuchsarbeit läuft“.

Für das Orchester fand Regina Mack Dankesworte an Dirigent Simon Heimpel und bedankte sich für eine „gelungene Mischung aus Ruhe, Intensität und Inspiration“ bei der intensiven Konzertvorbereitung. Dieses Erfolgsrezept hat sich auch bei den vorgetragenen Stücken gezeigt, die entsprechend der Elemente hoch variabel, das Publikum immer wieder zu lautstarkem Applaus motivierten.

Jugend macht den Anfang

Zur Einstimmung blieb die Jugendkapelle unter Leitung von Eva Weiß mit „Stille Nacht“ noch eher traditionell zurückhaltend. „The Marches Of John Williams“ gingen dann mehr zu feierlichen Eindrücken über, danach folgte „Irish Dream“ mit Volksmusikelementen. Letztes Stück im Einstiegsset war „The Lion King“, samt Ohrwurm-Qualitäten aus bekannten Disney-Filmen. Bei der geforderten Zugabe brachte das Jugendensemble dann selbstbewusst die Biker-Hymne „Born to Be Wild“ in der Bläserversion auf die Bühne und erntete einmal mehr reichlich Applaus.

Unbescheiden, massiv und konzertant feuerte dann das große Ensemble los. Bei „A little Opening“ ließ die Musikkapelle keinen Zweifel an Präsenz, Fortissimo-Potenzial und Energie aufkommen. Musikalisch beeindruckend umgesetzt kamen dann konzertante Bilder von majestätischen aber auch verletzlichen Gletschern in den Saal mit „Schmelzenden Riesen“ von Armin Kofler. Auch der gelungene Einsatz von Flöten- und Klarinettenregister, eingebettet in die schließlich massiven Blechbläsereinsätze, zeugten von viel Engagement der Musiker und einer hohen Qualität der Vorbereitung.

Musikalische Seereise für das Publikum

Anschließend wurde es wieder weihnachtlich mit dem für den Advent von Thiemo Kraas komponierten „Mentis“, das anrührende Choralbezüge anspruchsvoll umsetzte. Nach der Pause ist der Musikverein dann mit Schwung und Elan mit dem Konzertmarsch „Die Sonne geht auf“ in den zweiten Teil gestartet. Weiter ging es an die „Waterkant!“, wo nach Shanty-Sounds und Sturm schließlich „Veermaster-like“ gefeiert wurde. Die beeindruckende Seereise wurde unterstützt von herausragenden Percussion-, Schlag- und Klanginstrumenten vom Tambourin bis zum Glockenspiel.

Die zeigten gleich beim nächsten Stück, bei der „Goddes Of Fire“ von Steven Reineke, eine phantasievoll umgesetzte Vulkanstimmung mit Hawaii-Bezug. Zur Percussion kamen verschiedene klangmalerische Elemente der Musikkapelle dazu, seien es Bassbläser-Staccati als Cantus firmus oder das lautmalerische Fingerschnippen der Musiker. Nach der Klangvarianten-Perfomance samt fulminantem Fortissimo-Schluss gab es wohl den Maximalapplaus des Abends, für den ebenso modernen wie gefühl- und schwungvollen Vortrag.

Die musikalische Weihnachtsfeier ging mit dem Blasmusik-Schmankerl „Mr. Blue Sky“ in Richtung Abschluss. Das Stück vom Electric Light Orchestra sorgte mit bekannten Melodien, blasmusikalisch umgesetzt, für reichlich Schlussbeifall – und es folgten noch zwei Zugaben. Passend zum Motto durfte die erste Zugabe von „Earth, Wind and Fire“ sein, mit einer hochwertigen Interpretation von „September“. Von gefühlvoll bis zum Pianissimo war das Abschlussstück „Deep Harmony“ der passende Abschied in die Weihnachtsnacht. „So schön, seit 2019 habe ich mich darauf hingesehnt“, erklärte Dirigent Simon Heimpel zum Abschluss des Konzerts.