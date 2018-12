Musikverein Laimnau legt einen jugendlichen Start hin und geht den langen Weg zur Oper

Bis auf den letzten Platz hat das Publikum beim Weihnachtskonzert des Laimnauer Musikvereins die festlich geschmückte Argentalhalle gefüllt. Nach einem eher zurückhaltenden ersten Stück, „Stille Nacht“, gab es mit „A Good Start“ einen richtig guten Start von der Jugendkapelle unter der Leitung von Eva Weiß. Die Jungmusiker zeigten Mut zur Moderne mit „Highlights From Harry Potter“ vom anspruchsvollen Komponisten John Williams. Weiter ging es mit dem Marsch aus „Der Nussknacker“ und einer Zuga-be „Shut Up And Dance“.

Dann füllte das große Ensemble samt Verstärkung die Bühne und startete kurz, aber beeindruckend mächtig, und auf den Paukenschlag-Punkt mit der Fanfare aus „Also sprach Zarathustra“. Weiter ging es dann Schlag auf Schlag, immer orchestraler und mit abwechselnden Tempi wie bei „The New Village“, einem der Highlights des Programms. Weniger Rock’n’Roll als orchestrales „Feeling“ gab es vor der Pause mit dem Medley „A Tribute to Elvis“.

Danach machten sich die durchgängig beeindruckend agierenden Percussionisten bei der „African Symphony“ bemerkbar. Bei „My Dream“ von Peter Leitner gehörte die Aufmerksamkeit und der Beifall Flügelhornsolistin Eva Weiß. Nach dieser gefühlvollen Darbietung ging es orchestral mit „Overture To A New Age“ weiter. Eindeutiger Höhepunkt des Abends war das Stück „O Helga Natt“ (Oh heil’ge Nacht) mit Sologesang vom talentierten Schlagzeuger Magnus Heimpel. Das Stück von 1847, eigentlich „Minuit Chrétiens“, geht von besinnlich bis zum Opernfinale.

Der überzeugende Vortrag Heimpels war souverän und beeindruckend sicher, operngleich intonierend, samt Tremolo – ohne zu überziehen. Das Publikum in der Argentalhalle war hellauf begeistert, was sich in frenetischem Jubel und lang anhaltendem Beifall zeigte. So gab es schließlich den zweiten Teil gleich als Zwischenzugabe noch einmal – mit ähnlichem Applausergebnis.

Wenn schon Oper, dann richtig, das zeigte das Laimnauer Orchester, zu dem sich die Musikkapelle unter der Leitung von Simon Heimpel entwickelt hat, zum Abschluss mit „Viva Belcanto!“ nach einem Arrangement von Alfred Bösendorfer, allerdings ohne Gesang. Hier intonierten die Laimnauer ein Potpourri aus den eingängigsten italienischen Opern- und Gesangsmelodien.

Beginnend mit „Capricio Italiano“ ging das über den „Gefangenenchor“ aus der Oper „Nabucco“, den Triumphmarsch aus „Aida“, das neapolitanische „Santa Lucia“ und das Trinklied aus „La Traviata“. Mit dem bekannten „Funiculi, Funicula“ schlossen die Laimnauer Musiker fulminant das Weihnachts-Opernprogramm. Schlusszugabe war ein Marsch: „Gruß nach Böhmen“. Damit zeigte das Laimnauer Ensemble, traditionell können sie auch. Eine weitere Zugabe war wieder modern mit Michael Bublés „It’s A Beautiful Day“.

Moderatorin des Abends war Flötistin Regina Mack. Dankes- und Grußworte gab es vom Ortsvorsteher Peter Bentele und vom ersten Vorsitzenden des Musikvereins Laimnau, Jens Mühle. Und auch Dirigent Simon Heimpel bedankte sich bei seinem Orchester, Mitwirkenden und Solisten und deren Einsatz, denn, wie er schon bei den Proben angedeutet hatte: „Das war kein Kinderspiel“. Halt eher ein opernhafter und festlicher Konzertabend für Erwachsene.