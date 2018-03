Der Musikverein Krumbach stellt sich neu auf: Bei der Jahreshauptversammlung im Gasthaus Löwen wurde fast das gesamte Vorstandsteam neu gewählt, wie der Verein mitteilte.

Höhepunkt des Jahres sei die Einweihung des neuen Probelokals im Juli gewesen, wie Schriftführerin Martina Heilig berichtete. Dank der vielen Spender konnte auch Kassier Daniel Spinnenhirn einen positiven Kassenbericht vortragen. Bei den Neuwahlen der Vorstandschaft wurde fast das gesamte Team ausgetauscht. Der Vorsitzende Bernhard Bentele hatte bereits angekündigt, dass er nicht mehr zur Verfügung stehen werde. Somit Alexander Baumann von der Versammlung gewählt. Auch der bisherige Vize Bernd Gessler gab sein Amt an Thomas Spinnenhirn weiter. Das Amt der Schriftführerin hat Kathrin Romer von Martina Heilig übernommen. Kassierer Daniel Spinnenhirn bleibt weiterhin seinem Amt treu, ebenso Jugendleiterin Ann-Kathrin Heine und Beisitzerin Michaela Bentele. Norbert Reihs stellte sich nicht mehr zur Wahl als Beisitzer. Neu in die Vorstandschaft als Beisitzer wurden gewählt: Markus Hofer, Stefan Kretz und Leonie Kienzle. Bernhard Bentele und Bernd Gessler haben für ihre 14-jährige Tätigkeit in der Vorstandschaft die Fördermedaille in Bronze vom Blasmusikverband erhalten. Ebenso wurde Roman Hofer die silberne Ehrennadel vom Blasmusikverband überreicht.