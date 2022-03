Musikverein Krumbach bietet Schlachtplatte to go an

Eine „Schlachtplatte & Co. to go“ bietet der Musikverein Krumbach passend zum Beginn der Fastenzeit an. Das teilt der Verein mit. Die Abholung bei der Aktion ist am Sonntag, 13. März zwischen 11 und 13 Uhr bei Familie Kienzle in Buch 5, Bodnegg.

Im Angebot sind eine Schlachtplatte mit Sauerkraut und Kartoffelpüree (Kesselfleich mit Blut- und Leberwurst) für zehn Euro, Kesselfleisch mit Sauerkraut und Kartoffelpüree für 8,50 Euro, Spätzle mit Soße für 3,50 Euro und Bockbier für zwei Euro. Die Bestellung ist möglich bis Mittwoch, 9. März, bei Elena Heine unter der Telefonnummer 0175 / 194 15 97 - entweder telefonisch oder per Whatsapp.

Der Musikverein schaut laut der Vorsitzenden Elena Heine optimistisch in die Zukunft. Der Probebetrieb musste jetzt einige Zeit ruhen, ist ihr zufolge aber unter hohen Vorsichtsmaßnahmen wieder gestartet. Auf dem Plan haben die Musikerinnen und Musiker jetzt erst mal das Pfingstfest, nachdem die anstehenden Öffnungsschritte doch etwas Hoffnung machen.