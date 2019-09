Musikverein Hiltensweiler spielt bei Freunden in der Eifel

Der Musikverein Hiltensweiler ist am Freitag zu einer Konzertreise in die Eifel aufgebrochen, um dort eine befreundete Musikkapelle aus Rommersheim zu besuchen. Bei einer Stadtbesichtigung am Samstagmittag lernten die Musiker viel über die ereignisreiche Geschichte der Stadt Prüm, bevor sie am Abend beim Viez-Fest mit zünftiger Blasmusik sowie Stimmungsmusik für Begeisterung sorgten, heißt es in einer Pressemitteilung. Für einen Fassanstich wurde eigens ein Fass Farny-Bier mitgebracht, um die Einheimischen nicht nur mit Blasmusik, sondern auch mit Bier aus der Bodenseeregion zu überzeugen. Nach ihrem vierstündigen Auftritt ließen die Musiker den Abend gemütlich ausklingen, bevor es dann am Sonntag nach einem Frühschoppen bereits wieder zurück in die Heimat ging. Jedoch nicht, ohne zuvor mit den Rommersheimer Musikanten eine Konzertreise der Kapelle an den Bodensee zu beschließen. Foto: MVH