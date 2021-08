Musikverein Ailingen spielt auf dem Bärenplatz

Mit traditioneller Blasmusik und modernen Popstücken sorgen die Musiker aus Ailingen am Mittwoch, 4. August, ab 19.30 Uhr auf dem Bärenplatz für Stimmung. Noch spielt das Ensemble nicht in voller Besetzung. Und diejenigen, die auf der Bühne unterhalten, sind geimpft, genesen oder negativ auf das Corona-Virus getestet, heißt es in einer Mitteilung des Vereins.

Zu Klang und Rhythmus von Trompete, Klarinette, Posaune, Tuba und Schlagzeug genießen Musikliebhaber bei den drei Wirten des City, der Krone und der Torstuben Getränke und Speisen. Die Besucher werden über zwei Einlasspunkte gelenkt und zu den Sitzplätzen in ihrer Wunschgaststätte geleitet. Beim Besuch gilt die aktuelle Corona-Verordnung, das heißt, die Abstände zum Nachbarn müssen eingehalten und Masken – außer am Sitzplatz – getragen werden. Das Team der Tourist Information empfiehlt Plätze unter den Telefonnummern 07542 / 537 11 (Café Bar City), 07542 / 74 52 (Brauerei und Gasthof zur Krone) oder 07542 / 938 60 (Torstuben) zu reservieren. Das Konzert findet nur bei guter Witterung statt. Der Eintritt ist frei.