Musikschule präsentiert sich vielseitig

Zum Tag der offenen Tür hat die städtische Musikschule Tettnang am Samstag zahlreiche Interessierte angelockt. Aus den geöffneten Türen der Unterrichtsräume waren die verschiedensten Klänge zu hören.

Das tiefe Blech und die zarte Violine, Percussion und E-Gitarre, Trompete, Saxophon sowie Klavier und Keyboard ergaben eine charmante Mischung. In einem „Werbespot“ für das Musical „Annie“, das unter der Leitung von Gesangslehrerin Lib Briscoe aktuell einstudiert wird, zeigten junge Akteure in Ausschnitten, was sie machen und schon können.

Das Musical handelt von dem Mädchen „Annie“, das in der Zeit der Wirtschaftskrise der USA von ihren Eltern in einem Waisenhaus abgegeben wird und die Hoffnung nicht aufgibt, wieder abgeholt zu werden. Für diesen besonderen Vorgeschmack gab es reichlich Applaus und die Freude auf die richtige Aufführung war beim Musical-Team und beim Publikum deutlich zu spüren.

Im Pavillon hieß Musikschulleiter Wolfram Lutz alle Anwesenden herzlich willkommen und wies auf das kulinarische Angebot zur Stärkung hin. Unter dem Motto „Zirkus“ präsentierten anschließend vier Lehrerinnen des Elementarbereichs „Musikgarten und Tanz“ dem begeisterten Publikum gelenkige Artisten, graziöse Seiltänzerinnen und mehr oder weniger gefährliche, dressierte Zirkustiere in originellen und phantasievoll gestalteten Kostümen.

Die Möglichkeit, verschiedene Instrumente auszuprobieren und sich dabei von den ausgebildeten Lehrkräften professionell beraten zu lassen, nahmen viele Eltern mit ihren Kindern wahr. Die Kinder reagierten sehr unterschiedlich auf die Schnuppermöglichkeit. Manche trauten sich kaum, ein Instrument zu berühren, andere brachten für ihr Alter erstaunliche Töne zustande. Gerade bei Instrumenten wie Oboe und Klarinette bedurfte es einiges Geschick und wer schon Blockflöte spielen konnte, tat sich dabei leichter.

„Bruder Jakob“ auf der Ukulele, mit Unterstützung von Gitarrenlehrerin Regine Hoch-Shekov, gelang dem fünfjährigen Levi schon recht gut. Das Blockflöten- und das Klarinettenensemble sowie das Saxophon- und Trompetenquartett zeigten ihr Können. Im Ensemble und Orchester gemeinsam musizieren und „zeigen, was man kann“ nimmt im Unterricht der Musikschule Tettnang einen wichtigen Platz ein.

Dass Singen Spaß macht, war nicht zu überhören: Alisa und Lisa, die auch beim Musical „Annie“ mitmachen, hatten begonnen, mit flotter Klavierbegleitung von Gisela Scharnagl, ein Lied zu singen. Im Nu füllte sich der Raum mit kleinen und größeren Kindern sowie Eltern und Großeltern und alle schmetterten gemeinsam mit Freude das Lied vom Pfff-Tsch-Krr-Kl-Bum-Apparat und das Spaghetti-Lied.

Nicht nur für Engel und Frauen in zarten Gewändern ist die Harfe geeignet. Im Gegenteil. Die stellvertretende Schulleiterin Simone Häusler beschreibt das große Zupfinstrument, das es schon seit 4000 Jahren gibt, eher als robustes Tonwerkzeug zum Anfassen, welches früher wie heute auch vom männlichen Geschlecht gespielt wird. Da durch die vielen Saiten alle Töne sofort spielbar vorhanden sind, können schon Vier- bis Fünfjährige das Harfenspiel erlernen. Gespielt wird nur mit acht Fingern, der kleine ist zu schwach. Es gibt Harfen in verschiedenen Größen mit 28 bis 50 Kilogramm Gewicht. Spezielle Rollwagen erleichtern den Transport, die Instrumente können aber auch in der Musikschule gemietet werden. Simone Häusler hat zurzeit 23 Harfenschüler, die auch bei Konzerten mit dem weltweit einzigartigen Harfenensemble „Viva la harpa“ öffentlich auftreten.