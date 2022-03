Musikschule bietet am Samstag Schauspiel-Workshop an

Mit der ausgebildeten Schauspielerin, Sängerin und Tänzerin Lennora Esi bietet die Musikschule Tettnang am Samstag, 2. April, von 10 bis 13.30 Uhr im Pavillon der Musikschule einen Workshop in Schauspiel und Bühnenpräsenz an. Dies teilt die Tettnanger Musikschule mit. Schwerpunkte liegen hierbei auf Spielfreiheit, Körpereinsatz und Ensemble-Bewusstsein. Der Workshop ist gleichermaßen geeignet für Anfänger, die ihre Spielmöglichkeiten entdecken wollen als auch für erfahrene Spieler, heißt es in der Mitteilung. Der Kontakt zu Lennora Esi entstand über ihre Mutter, die an der Musikschule wirkende Gesangsdozentin Lib Briscoe.

Ab April sind wieder in mehreren Instrumentalfächern Plätze frei. Dabei sind junge Liebhaber für die etwas exotischeren Instrumente wie Kontrabass, Fagott oder Oboe genauso willkommen wie auch für Instrumente wie Querflöte, Saxophon oder Gitarre. Bei Interesse können kostenlose Schnupperstunden vereinbart werden. Für alle Instrumente stehen bei Bedarf geeignete Leihinstrumente zur Verfügung. Einsteigen können Kinder ab vier Jahren auch noch in den derzeit schon laufenden EMP-Kurs in musikalischer Früherziehung, der immer dienstags um 16 Uhr im Haus der Vereine in Obereisenbach stattfindet.

Für diejenigen jungen Musikfreunde ab sechs Jahren, die noch gar nicht sicher sind, welches ihr Lieblingsinstrument ist, empfiehlt sich das „Instrumentenkarussell“. Hier lernen die teilnehmenden Kinder auf kreative und spielerische Weise über ein Jahr hinweg die verschiedensten Instrumente aus allen möglichen Fachbereichen unter fachkundiger Anleitung kennen und dürfen die zum „Schnuppern“ auch gerne mal mit nach Hause nehmen.