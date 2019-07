Musikschüler geben Streichorchesterkonzert im Neuen Schloss

Das Streichensemble „Il Stringendo“ hat am vergangenen Wochenende in der Jugendherberge Überlingen fleißig geübt, um sich für sein Konzert am kommenden Sonntag im Neuen Schloss Tettnang vorzubereiten. Mit dabei waren Ensembleleiterin Theresia Weber, Musikschulleiter Wolfram Lutz und die FSJ-Kulturmitarbeiterin Carolin Winkel. Auf dem Programm der Musizierfreizeit standen neben Proben an Titelmelodien von „James Bond“, „Harry Potter“ und anderen Stücken natürlich auch gemeinsame Freizeit und Spiele. Die Ergebnisse der Proben werden am Sonntag, 21. Juli, ab 11.30 Uhr zu hören sein: bei gutem Wetter musiziert das Ensemble Stringendo im Schlossinnenhof, bei schlechtem Wetter im Rittersaal des Neuen Schlosses Tettnang.

Außerdem sind mit dabei: das Streichensemble „Sägewerk“ unter der Leitung von Wolfram Lutz und das Erwachsenenensemble „Erwachsenenstreiche“ unter der Leitung von Tine Madsen. Alle Streicherfreunde sind zu dem Konzert willkommen.