Musikkapelle lädt zum ersten corona-gerechten Hopfenhock

Zu ihrem ersten größeren Fest seit Beginn der Corona-Pandemie hat die Musikkapelle Obereisenbach am vergangenen Samstag auf die Wiese bei der alten Schule in Obereisenbach eingeladen. Mehr als 200 Besucher nahmen den ersten Hopfenhock freudvoll an und genossen bei strahlendem Sonnenschein und warmen Temperaturen zunftige Blasmusik und kalte Getränke. Die Teilnahme war durch Eingangskontrollen geregelt, es galten die 3G-Regeln. Auch eine Teststation stand hierfür vor Ort bereit. Neben stimmungsvoller, traditioneller Blasmusik und dem ein oder anderen „Prosit der Gemütlichkeit“ brachte Dirigent Benedikt Harscher auch einige moderne Unterhaltungsstücke zur Aufführung, um dem bunt gemischten Publikum gerecht zu werden. Dieses dankte es der Musikkapelle mit viel Applaus und Zugaberufen. Die Stimmung unter der beleuchteten Linde und dem historischen Schulgebäude begeisterte laut Mitteilung Gäste sowohl aus der eigenen Ortschaft und Stadt sowie auch Gruppen, die bis aus Stuttgart angereist waren. Foto: MV Obereisenbach