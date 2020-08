Musikkapelle Hiltensweiler spielt auf dem Tettnanger Bärenplatz

Eigentlich hätte die Musikkapelle Hiltensweiler dieses Jahr ihr 175-jähriges Bestehen im großen Stil gefeiert. Doch die Corona-Pandemie zwang die Verantwortlichen zur Umplanung des Großereignisses. Nun darf das Tettnanger Publikum zumindest der kleinen Besetzung am Mittwoch, 5. August, ab 19.30 Uhr auf dem Bärenplatz zum Jubiläum gratulieren, heißt es in einer Pressemitteilung. Das Repertoire der Formation reicht vom traditionellen Marsch, über die klassische Polka mit Liedern wie „Kaiserin Sissi“ oder „Wir Musikanten“, bis zu modernen Pop-Rock-Interpretationen wie zum Beispiel Hits von Tina Turner. Wer mehr Stücke von der Kapelle hören möchte, sollte sich die Geburtstagsfeier in Hiltensweiler vormerken. Gefeiert wird nachträglich von Freitag bis Montag, 7. bis 10. Mai 2021. Die aktuellen Corona-Auflagen ermöglichen Konzerte mit maximal zehn Musikern. Die Besucherströme werden über zwei Einlasspunkte gelenkt und zu den Sitzplätzen in ihrer Wunschgaststätte geleitet. Eine Reservierung der Plätze bei der Café-Bar-City unter Telefon 07542 / 537 11, Brauerei und Gasthof zur Krone unter Telefon 07542 / 74 52 oder bei der Torstuben unter Telefon 07542 / 938 60 wird empfohlen. Die Gastgeber am Bärenplatz und die Tourist-Information Tettnang freuen sich auf musikbegeisterte Besucher. Das Konzert findet nur bei guter Witterung statt. Weitere Informationen unter: www.tettnang.de/platzkonzerte und bei der Tourist-Information unter Telefon 07542 / 51 05 00 oder E-Mail an: tourist-info@tettnang.de.