Musikkapelle gibt stimmiges Adventskonzert

Jugendkapelle und Musikkapelle Hiltensweiler haben am zweiten Advent in der Laimnauer Argentalhalle ein Adventskonzert gegeben. In seiner Begrüßungsansprache freute sich der Vereinsvorsitzende und Tubaspieler Jens Baier über die gute Stimmung bei den zahlreichen Gästen. Er begrüßte Honoratioren und Gäste. Außerdem bedankte er sich bei den Mitwirkenden am Adventskonzert und den zahlreichen Helfern.

Unter Leitung von Lucas Zodel hat die Jugendkapelle Hiltensweiler mit der „Royal Fireworks Music“ und „Amazing Grace“ das Publikum erst einmal in Adventsstimmung gebracht. Die Musikkapelle Hiltensweiler beeindruckte anschließend durch vollen, teils massiven Klang vom Pianissimo bis zum Fortissimo sowie mit einer stimmigen Performance. Besonders die gut besetzten Horn-, Bass- und Trompetenregister sorgten für eine teils voluminöse Klangfülle, unterstützt von einem gut besetzten Percussion-Register. Die Stücke wurden von Alexandra Strauß vorgestellt.

Dirigent Michael Taube zeigte sich im Gespräch anschließend durchaus zufrieden mit seinem Ensemble: „Es läuft stimmig – auch mit der Mischung aus klassischen und modernen Stücken.“

Nach Einstimmung mit dem majestätischen Parademarsch Nr. 1 beeindruckten die Musiker mit neueren Stücken. Darunter „Moby Dick“ von Michael Geisler, ein Stück das samt Soundeffekten. Anders, gestützt durch Bekanntheit der Klassiker von „New York, New York“ bis „My Way“ erklang das Medley „Frank Sinatra Classics“. Hier zeigte das Ensemble echte Big-Band-Qualitäten. Zur Freude des Publikums ließ es die Musikkapelle ordentlich swingen. Vor der Pause gab es noch das irische Stück „Carrickfergus“ mit einem Tenorhornsolo von Martin Marschall. Nach der Pause gab es erst einmal die traditioneller klingende, aber auch moderne Alpenwelt, gefolgt von einem mitreißenden Toto-Medley, „Throne of the North“ und dem Police-Hit „Every Little Thing She Does Is Magic“.

Vom Publikum angefeuert gab die Musikkapelle Hiltensweiler noch zwei Zugaben, eine passend zur Performance-Qualität und Aktualität mit „Perfect“ von Ed Sheeran und passend zum Abschluss des Konzertes die Polka „Guten Abend gute Nacht“.

Insgesamt war die gut gefüllte Argentalhalle wieder Schauplatz einer eindrucksvollen Leistungsbilanz der Musikkapelle. Dabei hatte das Programm oder waren es Kaffee und Kuchenspezialitäten sogar einen verspäteten Nikolaus angelockt.