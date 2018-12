Musiker unterstützen die Tettnanger Tafel

Bei strömendem Regen sind am Sonntagmittag die Weihnachtsbläser in Pfingstweid und Kau von Haus zu Haus gezogen, um die Bürger mit einem Weihnachtslied zu erfreuen. Der Erlös kommt der Tettnanger Tafel zugute.

„Wir klingeln nicht nur an Haustüren, sondern spielen auch ganz spontan, wenn wir jemand treffen. Die meisten freuen sich sehr. Wir werden mit Getränken und Essen versorgt und dürfen auch oft in die gute Stube. Manchmal dauert der Einsatz bis zu sieben Stunden,“ erzählen die Klarinettistinnen Ramona und Sabrina. So schlechtes Wetter hätten sie allerdings noch nie gehabt. „Hochgehalten wird der Brauch mit Musikern aus den Musikkapellen Tettnang, Hiltensweiler, Kehlen, Neukirch und den Weihnachtsbläsern Kau sowie von Initiator Günther Probst,“ erläutert Dirigent Martin Marschall. Wer sich gerne an Heiligabend noch einmal musikalisch auf das Weihnachtsfest einstimmen lassen will, hat dazu um 17 Uhr mit der Stadtkapelle Tettnang auf dem Bärenplatz Gelegenheit.