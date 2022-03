Musiker spielen Friedenskonzert für Ukraine in Tettnang

Ein Benefizkonzert für die Ukraine findet am Sonntag, 13. März, um 19 Uhr in der Tettnanger St.Gallus-Kirche statt.

An diesem Abend werden Kompositionen aus verschiedenen Epochen mit dem Thema „Verleih uns Frieden“ erklingen, heißt es in der Ankündigung. Mit dabei sind ein Vokalquintett (Hedwig Sauter, Verena Witzig, Lucia Sauter, Jonas Großmann und Andreas Glatz) sowie Nikolai Gersak an der Orgel.

Zur Aufführung kommen Werke von Bach, Mendelssohn, Schütz, Pärt und anderen. Der Eintritt ist frei, Spenden für Bedürftige in der Ukraine werden am Ende des Konzertes gesammelt. Es gilt die 3G-Regel.