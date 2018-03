Musikanten sagen „Danke“

Zum Jahreskonzert hat der Musikverein Krumbach am Samstagabend eingeladen. In der voll besetzten Mehrzweckhalle in Obereisenbach kam das Publikum in den Genuss eines vielseitigen Konzerts, dass vor allem auch ein musikalischer Dank für alle Spender war, die zur finanziellen Unterstützung anlässlich der baulichen Erweiterung des Probelokals beigetragen haben.

Nach dem „Festivus Fanfare“, einem mit hellem Blech gespielten, temperamentvollen Stück von Martin Scharnagel, begrüßte der erste Vosirtzende, Bernhard Bentele, die Ehrengäste und Zuhörer. Er erinnerte an den besonderen Tag der Einweihung des neuen Probelokals mit Dekan Reinhard Hangst, Bürgermeister Bruno Walter und Ortsvorsteher Hubertus von Dewitz, die unter den Zuhörern waren. Außerdem wies er auf die neue Vereinschronik hin, die auch bei „Nichtlesern“ keine Langweile aufkommen lasse. Danach übergab er das Mikrofon an Christiane Häfele, die souverän durch das musikalische Programm führte.

„Konzert für Clarinet“ von Adam Hudec bestach besonders mit seiner Vielseitigkeit und durch das anspruchsvolle Klarinettensolo von Emma Bentele. Dirigent Claus Furchtner mit seinen Musikanten bot den Zuhörern einen Seitensprung in die Welt des Balletts mit „Saga“ von Kurt Gäble. Darin sind mittelalterliche Klänge mit moderner Tonsprache verbunden. Es folgte ein Werk des blinden, spanischen Komponisten Joaquim Rodrigo, „En Aranjuez con tu amor“, zu Deutsch „in Aranjuez mit deiner Liebe“, das als Filmmusik von „Brassed Off“ in den 90er Jahren bekannt wurde. Christiane Häfele riet dazu, sich dabei an seinen Partner oder den nächsten freien Nebensitzer zu kuscheln.

Nach der wunderbaren Liebesromanze, bei der Florian Kronenberger auf dem Flügelhorn das Solo übernommen hatte, ergriff der Präsident des Blasmusikverbands Bodenseekreis, Walter Stegmaier, das Wort. Er dankte der Musikkapelle Krumbach und sprach seinen Respekt vor der Leistung der Musiker von Amateurkapellen aus. Anschließend wurden die langjährigen Mitglieder des Musikvereins Krumbach geehrt und mit großem Beifall bedacht. Eine böhmische Polka, geschrieben von dem Holländer Freek Mestrini, beendete den ersten Teil des Konzerts.

Nach der Pause kündigte eine Sirene das temperamentvolle „The Streets of San Francisco“ von Patrick Williams an. Es ist der Soundtrack zu der bekannten Krimiserie in den 70er Jahren. Dirigent Claus Furchtner hat das Stück für den Musikverein Krumbach arrangiert. Dann war „sich gut fühlen“ angesagt. „Feeling good“ wurde bekannt durch Michael Bublé, einem beliebten kanadischen Jazzsänger. Das gute Gefühl von Solist Johannes Kienzle mit seiner Posaune war deutlich zu hören und zu spüren. Das für Big Band und Blasorchester komponierte Werk „Absolute Crossover“ von Otto M. Schwarz war eine wilde Mischung von allen Instrumenten, die zeitweise „durcheinander“ wirkte, sich dann jedoch wieder entwirrte. Das letzte Solo „für Theresa“, gespielt von Alexander Baumann, ist ein Stück für seine Tuba, die er liebevoll Theresa nennt. Komponiert wurde es von Herbert Hornig. Zum langsam nahenden Ende des Konzerts gaben Daniela Bentele und Peter Schmid, das Gesangspaar der Krumbacher Musikkapelle, mit viel Ausdruck und Gefühl „Up where we belong“ aus dem Film „An Officer and a Gentleman“ wieder. Ein großer Dank ging an Dirigent Claus Furchtner, an das Publikum, an die Sponsoren und großzügigen Spender sowie an die vielen helfenden Hände. Christina Häfele meinte, dass sicher zu hören sei, wie wohl man sich in den neuen Proberäumen fühle. Mit großem Applaus und einer Zugabe in Form von einem flotten Marsch „In Vita Optimum“ war das Programm fast zu Ende.

Die Überraschung zum Schluss

Doch dann folgte eine bezaubernde Überraschung: Die Jungmusikanten im Alter von sieben bis elf Jahren traten auf die Bühne und sangen gemeinsam mit Daniela Bentele, Emma Bentele und Peter Schmid das Lied von Abba „Thank you for the Music“. Begeisterter Applaus des Publikums und strahlende Kinder beendeten das Jahreskonzert des Musikvereins Krumbach. Abschließend konnte man den Abend bei einer After-Show-Party mit der Band „Black Sausage“ ausklingen lassen.