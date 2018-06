Musikalische Reise in die Goldene Stadt

Tettnang (sz) - Das Neue Schloss Tettnang könnte auch in Prag stehen, als prachtvolles Barock-Palais aus der Zeit von Kaiser Rudolf II. Wer Hradschin und Wenzelsplatz vermisst, dem hilft am Mittwoch, 16. Juli, die Musik. „Impressionen aus Prag“ lautet der Titel der Serenade des Sinfonieorchesters Friedrichshafen im Tettnanger Schlosshof.

Prag war Residenzstadt Böhmens und des Heiligen Römischen Reichs, hier begegneten sich jahrhundertelang böhmische und deutsche Kultur. „Unser Programm soll die musikalische Ausstrahlung der Stadt auf die europäische Musikgeschichte widerspiegeln“, sagt Dirigent Joachim Trost. Neben populären Werken wie den Slawischen Tänzen von Dvorák oder der Moldau von Smetana steht auch weniger Bekanntes wie „Der Wassermann“ von Dvorák oder das Intermezzo von Blodek auf dem Programm.

Den Anfang macht Mozarts Titus-Ouvertüre. Er komponierte sie für die Einsetzung Leopolds II. zum böhmischen König und macht darin den milden Römer zum Leitbild für den frisch Gekrönten. Die Ouvertüre gilt manchen als extrem kondensierte Form der Symphonie.

Zwei Werke von Antonin Dvorák

Zweimal vertreten ist Antonin Dvorák. Die Slawischen Tänze brachten ihm sein erstes Komponistenhonorar und machten ihn bekannt. Er griff darin auf charakteristische Rhythmen von Volkstänzen aus Böhmen und Mähren zurück, schrieb aber alle Melodien selbst. 20 Jahre später besingt er im hochdramatischen „Wassermann“ das Schicksal eines Mädchens, das von einem Wassermann entführt wird. Als diesem ein Besuch bei ihrer Mutter zu lang dauert, tötet er aus Wut das gemeinsame Kind. Das Werk markierte Dvoráks Wendung von den klassischen Formen zur Programmmusik.

Als Programmmusik gilt auch Bedrich Smetanas Moldau, in der er den Lauf des Flusses beschreibt. Eine Vielzahl musikalischer Motive lässt das Plätschern, Fließen, Strömen und Wogen des Wassers hören, von den beiden Quellen durch Wälder, Felder und Stromschnellen an Prag vorbei bis zur Mündung in die Elbe. Spätestens hier dürfte die Goldene Stadt in Tettnang angekommen sein. Die Serenade im Innenhof des Neuen Schlosses beginnt um 20.30 Uhr. Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung in der Stadthalle Tettnang statt.

