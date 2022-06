Musik unter freiem Himmel

Die Stadtkapelle Tettnang eröffnet am Mittwoch, 15. Juni, um 19 Uhr die Saison der Platzkonzerte auf dem Bärenplatz. Das musikalische Spektrum reicht von moderner Blasmusik bis hin zu sinfonischen Werken. Das Publikum darf sich auf den Klang und Rhythmus von Trompete, Klarinette, Posaune, Tuba und Schlagzeug. Der Eintritt ist frei. Plätze bei den Wirten am Bärenplatz können unter Telefon 075 42 / 537 11 (Café Bar City) oder 07542 / 74 52 (Brauerei und Gasthof zur Krone) reserviert werden. Die Gastgeber am Bärenplatz und die Tourist Information Tettnang freuen sich auf musikbegeisterte Besucher. Das Konzert findet nur bei gutem Wetter statt. Weitere Informationen unter www.tettnang.de/platzkonzerte und bei der Tourist Information unter Telefon 7542 / 51 05 00 oder per Mail an tourist-info@tettnang.de. Foto: Herbert Neidhardt