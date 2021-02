Müllfahrzeug gerät in Brand

Die Ladung eines Müllfahrzeugs, das am am Mittwoch gegen 7 Uhr in der Schäferhofstraße unterwegs war, ist in Brand geraten. Der Fahrer des Lastwagens, der Plastikmüll geladen hatte, bemerkte, dass Qualm aus einem geladenen Container austrat und fuhr umgehend auf den Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters, teilt die Polizei mit. Die Feuerwehr rückte an. Die Ursache für Brand ist nicht bekannt. Verletzt wurde niemand.

Mehr zum Thema Neukirch Ruhebank gestohlen