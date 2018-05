MSC-Piloten überzeugen

Zum Saisonauftakt hat sich Claudio Bercher vom MSC Langnau beim ersten Rennen im Rahmen des Baden-Württemberg-Cups 2018 in Göggingen mit einem dritten und einem sechsten Platz in der Gesamtwertung den ausgezeichneten fünften Platz gesichert. In der Klasse für Motorräder bis 50 Kubikzentimeter meisterten Jamie König mit Platz zwölf und Melina König mit Platz 14 ihr erstes Rennen mit Bravour.

Der Saisonauftakt ist laut Vereinsbericht immer ein ganz besonderes Rennen. Hier stellt sich heraus, ob das Training über die Wintermonate Früchte trägt und ob die technischen Verbesserungen am Motorrad passen. So war es auch bei Claudio Bercher und seinem Team. Wie 2017 startete Claudio Bercher auch in der Saison 2018 wieder in der Juniorenklasse bis 250 Kubikzentimeter. „Mit dem ersten Rennen war ich sehr zufrieden. Der Start klappte gut und ich konnte das Rennen als Dritter beenden“, sagte Claudio Bercher. Im zweiten Rennen hatte er mit Kupplungsproblemen zu kämpfen. Trotz dieses Handicaps schaffte er es, als Sechstplatzierter über die Ziellinie zu fahren. In der Gesamtwertung belegte er Rang fünf.

Bei ihrem ersten Rennen in der Klasse bis 50 Kubikzentimeter zeigten Melina und Jamie König ihr Können. Den beiden jüngsten MSC-Piloten gelang eine hervorragende Leistung. Melina König konnte sich nach dem 13. Platz im ersten Rennen im zweiten Rennlauf steigern und wurde Elfte. In der Gesamtwertung sicherte sie sich damit Rang elf. Eine ebenso gute Leistung zeigte Jamie König. Er wurde im ersten Rennen Fünfzehnter. Rennen zwei beendete er auf Rang zwölf. Damit sicherte er sich in der Tageswertung den 14. Platz.