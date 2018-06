MSC-Nachwuchsfahrer holt zum Auftakt wichtige Punkte

In der neuen Rennsaison 2017 verstärkt MSC-Pilot Marius Hillebrand die Mannschaft der „DMV White Tigers“ in der Speedway Bundesliga. Zum DMV-Team gehören laut Pressebericht Robert Lambert, Kevin Wölbert, Max Dilger, Danny Maaßen, Ethan Spiller, David Pfeffer – und eben Marius Hillebrand.

Beim Saisonauftakt im bayerischen Pocking steuerte Hillebrand zwei Punkte zum Gesamtergebnis, dem zweiten Rang, bei. „Ich bin mit der Leistung bei meinem ersten Bundesligaeinatz sehr zufrieden“, so Hillebrand nach dem Rennen. Während er im Lauf eins Vierter wurde, holte er bei seinem zweiten Rennen mit Platz zwei wichtige Punkte fürs Team.

Besser lief es für das Team der White Tigers beim Bundesligarennen in Stralsund. Hier lief es optimal für die Mannschaft von Marius Hillebrand. In der Endabrechnung gewannen die „White Tigers“ das Rennen. In der Meisterschaft liegen die „DMV White Tigers“ damit auf Platz drei.

Neben den Rennen in der Speedway-Bundesliga zusammen mit der Mannschaft startete Marius Hillebrand beim Speedway-Rennen in Parchim. Dort belegte er nach einem packenden und spannenden Rennen in der Klasse U21-Junioren den guten vierten Rang.