MSC Langnau sagt Simsonrennen am 3. Oktober ab

Die Entscheidung ist gefallen: Wie bereits 2020 wird es auch 2021 kein Simsonrennen in Dentenweiler geben. Die Entscheidung hätten sich die Verantwortlichen des Motorsportclubs Langnau laut Mitteilung nicht leicht gemacht und nun schweren Herzens entschieden, das Simsonrennen am 3. Oktober erneut wegen der Unsicherheiten und Corona-Beschränkungen abzusagen. „Wir bedauern dies sehr, aber nach den aktuellen Pandemiebestimmungen können wir kein Rennen in unserem Sinne durchführen“, so die Vorstandschaft des Clubs. Es wird nun für den 3. Oktober 2022 geplant. Foto: MSC Langnau