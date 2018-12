MSC Langnau ehrt erfolgreiche Clubfahrer

In festlichem Rahmen hat der Motorsportclub (MSC) Langnau kurz vor Weihnachten seine Clubfahrer für die sportlichen Erfolge in der zu Ende gegangenen Rennsaison 2018 geehrt. Laut Pressemitteliung nahmen zahlreiche Motorsportfreunde an der geselligen Zusammenkunft im Brauereigasthof Schöre teil. Die Erfolgsbilanz der Clubfahrer kann sich durchaus sehen lassen.

In der Klasse für Motorräder bis 85 Kubikzentimeter sicherte sich Emily Bießenberger die Clubmeisterschaft vor Adriana Bercher und Sandro Magino. In der Klasse MX2 holte sich Moritz Baumann überlegen den Meistertitel. Auf Platz zwei lag Kevin Quintenz vor Fabian Walser und Robin Bießenberger. Den fünften Rang belegte Jan Belles.

Eine Leistungsgruppe höher, in der Startklasse MX1, gingen Philip Lanz und Claudio Bercher an den Start. Lanz, der in diesem Jahr die Schweizer Meisterschaft gewann, hatte auch im internen Wettstreit die Nase vorn und wurde Clubmeister. Auf Platz zwei lag Claudio Bercher, der aufgrund eines Sturzes in der zweiten Saisonhälfte pausieren musste.

In der Seniorenklasse gewann Thomas Lanz das clubinterne Duell vor Hans Baumann und Maik Belles.

Lorena Lanz hatte in dieser Saison großes Pech. Bereits zu Saisonbeginn verletzte sie sich beim Training und musste deshalb die gesamte Saison pausieren. Lorena will in der kommenden Saison wieder in der Ladys-Klasse starten. Sie erhielt einen Blumenstrauß.

In der gemischten Klasse, in der die Ergebnisse in den Rennklassen Gespannsport, Klassik Motorsport, Mofa- und Traktorrennen und Speedway zusammengefasst wurden, siegte Imanuel Schramm vor Marius Hillebrand. Hermann Bacher belegte Platz drei, dahinter kamen Uwe Wick und Bernd Kreuzer auf die Plätze.

Alle Fahrer erhielten einen Pokal für ihre besonderen Leistungen und ein Weihnachtsgeschenk überreicht.

Die MSC-Vorsitzende Andrea Kreuzer berichtete von der positiven Arbeit im Club und dankte allen, die 2018 wieder mitgeholfen haben, die verschiedenen Veranstaltungen vorzubereiten und zu organisieren. MSC-Schriftführer Ulrich Bießenberger skizzierte die Neuerungen aufgrund des neuen Datenschutzgesetzes, Jugendleiter Philip Lanz berichtete über die sportlichen Aktivitäten. Die Vereinskasse, geführt von Andreas Kreuzer, wurde von Hans Baumann geprüft und für bestens befunden. Er beantragte anschließend die Entlastung der Vorstandschaft, die von den anwesenden Mitgliedern einstimmig erteilt wurden.

Aktuell laufen die Vorbereitungen für die Vorstellung des Clubs auf der Motorradwelt Bodensee, die vom 25. bis 27. Januar 2019 auf dem Häfler Messegelände abgehalten wird. Dort stellen die Clubfahrer des MSC ihre Rennmaschinen vor. Beim traditionellen Rennfahrerstammtisch werden wieder viele ehemalige Rennfahrer erwartet. Traditionell findet am Ostermontag 2019 die Motorradweihe in der katholischen Kirche in Laimnau statt. Auch an dieser Veranstaltung ist der MSC Langnau beteiligt.