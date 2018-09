MSC-Fahrer in der Schweiz erfolgreich

Die beiden Rennpiloten Philip Lanz und Moritz Baumann vom Motorsportclub (MSC) Langnau haben beim SAM Motocross in Beggingen im Kanton Schaffhausen hervorragende Platzierungen erreicht und damit ihre guten Leistungen in der laufenden Saison unterstrichen. Laut Pressemitteilung starten beide in dieser Saison in der Schweizer Rennserie SAM Motorcross.

Mehr als 300 Fahrer in den verschiedenen Klassen waren am Start. Der Veranstalter präsentierte eine äußerst anspruchsvolle Strecke, auf der zuvor die Amateur-Europameisterschaften ausgetragen worden waren. Beim ersten Rennen konnte Philip Lanz den ausgezeichneten zweiten Tagesrang mit seiner 350er KTM in der Klasse Junioren Open erreichen. In dieser Klasse waren insgesamt 80 Fahrer in zwei Startgruppen am Start. In der Gruppe A liegt der MSC-Pilot derzeit in der Saisongesamtwertung auf dem ausgezeichneten zweiten Rang.

Moritz Baumann startete mit seiner 125er KTM in der Klasse SAM- Nachwuchs. Hier konnte er durch zwei konstante Läufe den vierten Platz belegen. In der Jahresmeisterschaft liegt Baumann aktuell auf Platz drei und möchte diesen beim Saisonfinale am 22./23. September in Amriswil verteidigen.

Philip Lanz startete zusätzlich mit seiner 250er Zweitakt KTM in einer Zweitakt-Klasse. Hier war ein sehr starkes Fahrerfeld mit mehreren Schweizer Top-Piloten am Start. Lanz erreichte mit Platz neun im ersten Lauf und Platz elf im zweiten Lauf den zehnten Tagesrang. „Bei der starken Schweizer Konkurrenz bin ich mit diesem Ergebnis sehr zufrieden“, sagte Lanz nach dem Rennen.

Beide MSC-Fahrer haben sich durch ihre hervorragenden Saisonergebnisse für das Saisonfinale in Amriswil (Kanton Thurgau) qualifiziert. Sie hoffen, dass sie die Platzierung in der Jahreswertung halten oder noch verbessern können.