Mozart Requiem erklingt in St. Gallus

Als einen besonderen Höhepunkt im Herbstprogramm bietet Spectrum-Kultur in Tettnang am Sonntag, 23. Oktober, um 18 Uhr die Wiedergabe des Requiems von Mozart in St. Gallus an. Ausführende sind der Kammerchor Tettnang, verstärkt durch Mitglieder des Philharmonischen Chores Friedrichshafen, die Kammerphilharmonie Bodensee-Oberschwaben sowie ein Solistenquartett unter der Leitung von Joachim Trost.

Innerhalb seines umfangreichen Werkschaffens zählt das Requiem zu den bedeutendsten Kompositionen Mozarts. Sicher haben auch die mysteriöse Entstehungsgeschichte, sowie die Tatsache, dass das Werk unvollendet blieb, das Requiem mit einem Schleier des Geheimnisvollen umhüllt, heißt es in einer Ankündigung von Spectrum-Kultur.

Graf Walsegg-Stuppach – ein dilettierender Musiklieber – hatte das Requiem bei Mozart in Auftrag gegeben, um es am Todestag seiner verstorbenen Frau unter seinem Namen zur Aufführung zu bringen. Mozart der noch mit der Fertigstellung der Opern „Titus“ und „Die Zauberflöte“ beschäftigt war, konnte erst mit zeitlicher Verzögerung mit der Arbeit am Requiem beginnen – zu spät, da Mozart vor Vollendung der Totenmesse starb und der Legendenbildung Nahrung verlieh, er habe sein eigenes Requiem geschrieben. Franz Xaver Süßmayr – ein Schüler Mozarts – hat das Werk nach den Vorstellungen seines Lehrers letztendlich vervollständigt und für eine Aufführung eingerichtet.

Bei der Tettnanger Wiedergabe des Werkes wirkt ein Solistenquartett mit. Es wird von der Sopranistin Sabine Winter angeführt, Sopranistin Anjulie Hartrampf, die Mezzosopranistin Hanna Roos, Tenor Nikolaus Pfannkuch und der Bass Christian Feichtmair sind Teil davon. Das Konzert wird mit Vivaldi Vertonung des 69. Klagepsalms „Domina ad adiuvandum me festina“ eröffnet.

Karten im Vorverkauf kosten 20 Euro (Platz I), ermäßigt 10 Euro, an der Abendkasse 22 Euro, ermäßigt 11 Euro. Platz-II-Karten kosten vom Vorverkauf 16 Euro, ermäßigt 8 Euro, Abendkasse 18 Euro, ermäßigt 9 Euro. Der Vorverkauf findet in der Tourist Information Tettnang statt, Montfortplatz 2, Telefon 07542/510 500, E-Mail tourist-info@tettnang.de oder bundesweit an allen Reservix-Vorverkaufsstellen