Mountainbiken beim Ski- und Sport-Club Tettnang

Ab 3. Mai treffen sich jeden Dienstag die Mountainbiker zu einer zweistündigen Tour um 18.30 Uhr am Rathausplatz. In geführten Touren wird in kleinen Gruppen je nach Kondition, Fahrtechnik und Leistungsanspruch trainiert. Für die Einsteiger wird zu Beginn der Saison ein Fahrtechniktraining mit Falk angeboten.

Mountainbike-Treff dienstags, von 18.30 bis 20.30 Uhr (nicht bei Regen) Rathausplatz Tettnang, Gruppe 1: Sehr hohes Tempo, anspruchsvolles Gelände, gute bis sehr gute Fahrtechnik und sehr gute Kondition erforderlich. Gruppe 2: hohes Tempo, anspruchsvolles Gelände, gute Fahrtechnik und gute Kondition erforderlich. Gruppe 3: mittleres Tempo, Waldwege und Trails, Tipps und Übungen zur Fahrtechnik und gute Kondition erforderlich. Gruppe 4: niedriges Tempo, Waldwege und einfache Trails, Tipps und Übungen zur Fahrtechnik, etwas Kondition und Übung vorausgesetzt.

Fahrtechnik-Training mit Falk Tremmel. Gemeinsam werden wir Geschicklichkeit und Fahrtechnik auf dem Bike üben. Ziel ist es im Gelände Spaß und Sicherheit zu erlangen, Dienstag, 3.5. und 10.5.2022 - parallel zum Biketreff

Neu! Mountainbiken von 10-12 Uhr am Donnerstagvormittag, Treff am Kronenbrunnen zu einer gemütlichen Tour, Mountainbikes mit und ohne Motor fahren gemeinsam.

Auch die Geselligkeit kommt nicht zu kurz, nach dem Biken beim verdienten Radler, lassen wir die Trails Revue passieren. Macht mit, gemeinsam Biken macht Spaß!