Motorroller-Fahrer wird schwer verletzt

Ein Verkehrsunfall, bei dem ein 55 Jahre alter Motorroller-Fahrer schwere Verletzungen erlitt, hat sich am Mittwoch gegen 16.30 Uhr in der Lindauer Straße ereignet. Eine 29 Jahre alte VW-Fahrerin wollte dem Polizeibericht zufolge die Lindauer Straße von der Loretostraße in die Hofrat-Moll-Straße kreuzen und nahm dabei dem in Tettnanger Richtung fahrenden Mann die Vorfahrt. Im Kreuzungsbereich kollidierten die Fahrzeuge, woraufhin der Zweiradfahrer auf den Pkw aufgeladen und zu Boden geschleudert wurde. Ein Rettungsdienst brachte den schwer verletzten 55-Jährigen in eine Klinik. Der Sachschaden wird auf insgesamt rund 4000 Euro beziffert.