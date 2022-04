Motorradweihe: Von Laimnau aus mit Gottes Segen in die Biker-Saison

Es ist für viele Biker zu Beginn der Motorradsaison ein Pflichttermin: Die Motorradweihe in Laimnau. Zu Beginn der Biker-Saison lädt der Motorsportclub Langnau am Ostermontag, 18. April, wieder zur traditionellen Motorradweihe in der Pfarrkirche in Laimnau ein.

Der Gottesdienst beginnt um 10 Uhr und wird erstmals von Pfarrer Simon Hof gefeiert. Nach dem Gottesdienst segnet er die Fahrerinnen und Fahrer mit ihren Motorrädern auf dem Vorplatz der Kirche. Danach lädt der MSC zur kleinen Rundfahrt von der Kirche zum Vorplatz der Argentalhalle ein. Dort wird Pfarrer Hof alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei der Vorbeifahrt nochmals persönlich mit Weihwasser segnen. Die Motorradweihe findet bei jeder Witterung statt.

Es sind übrigens alle Bikerinnen und Biker bei der Segnung willkommen, egal ob mit einer schnittigen Ducatti, einem Motorroller, einem Oldtimermotorrad, einem Crosser oder einem Mofa, schreiben die Veranstalter in ihrer Ankündigung.