Motorradweihe in Laimnau entfällt auch 2021

Jedes Jahr am Ostermontag treffen sich die Bikerinnen und Biker auf Einladung des Motorsportclubs Langnau in der Pfarrkirche in Laimnau (unser Archivbild). Wegen der nach wie vor geltenden Corona-Auflagen ist es auch 2021 nicht möglich, die Motorradweihe durchzuführen. Nach dem Gottesdienst werden normalerweise die Anwesenden sowie ihre Motorräder auf dem Platz vor der Kirche gesegnet. Damit stehen sie unter dem Schutz des Heiligen Christophorus für eine unfallfreie Motorradsaison. Anschließend trifft man sich in Foyer der Argentalhalle zum Frühschoppen. Dies alles ist auch 2021 nicht möglich. Ob die Motorradweihe eventuell zu einem späteren Termin in diesem Jahr nachgeholt werden kann, ist derzeit nicht absehbar, schreibt der MSC Langnau in einer Mitteilung. Archivfoto: msc