Motorradfahrerin kommt von Straße ab und stürzt

Glücklicherweise nur leicht verletzt worden ist eine 36-jährige Motorradfahrerin, die am Samstag gegen 16.30 Uhr auf der K 7717 gestürzt ist. Die Frau fuhr von Siggenweiler kommend in Richtung Obereisenbach und kam in einer Rechtskurve aus bislang nicht geklärter Ursache nach rechts von der Straße ab. Dort geriet die 36-Jährige auf den Grünstreifen und stürzte, berichtet die Polizei. Die Frau wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An ihrer Maschine entstand Sachschaden von rund 3000 Euro.