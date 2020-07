Motorradfahrer wird verletzt

Leichte Verletzungen zog sich ein 26-jähriger Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend gegen 18.45 Uhr auf der L 326 bei Prestenberg zu. Der Mann befuhr die Straße von Obereisenbach kommend in Richtung Bodnegg und kam auf Höhe der Abfahrt nach Linden in einer langgezogenen Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Hier stürzte er in der angrenzenden Böschung und verletzte sich dabei. Der 26-Jährige wurde zur weiteren Untersuchung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, an seinem Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro.