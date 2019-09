Motorradfahrer wird schwer verletzt

Ein schwer verletzter Motorradfahrer und Sachschaden von rund 2000 Euro ist die Bilanz eines Unfalls am Donnerstag gegen 18.15 Uhr im Bereich des Ortsendes von Siggenweiler. Ein 37-jähriger Lastwagen wollte laut Polizeibericht nach links in den Neunerweg abbiegen, übersah hierbei einen entgegenkommenden 36-jährigen Motorradfahrer und erfasste diesen mit dem hinteren Bereich des Sattelaufliegers. Der Verletztewurde per Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Gegen den ausländischen Sattelzugfahrer wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eine hohe Sicherheitsleistung verhängt.