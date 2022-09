Motorradfahrer stürzt und verletzt sich

Leichte Verletzungen hat sich ein 17-jähriger Motorradfahrer zugezogen, der am Mittwoch gegen 14.45 Uhr auf der B 467 gestürzt ist. Wie die Polizei mitteilt, war der Zweiradfahrer auf der Bundesstraße aus Richtung Kressbronn kommend unterwegs und wollte nach rechts auf die L 333 abfahren. Aufgrund eines Fahrfehlers stürzte er, schlitterte über die Verkehrsinsel und die Gegenfahrbahn in einen Straßengraben. Dabei stieß er gegen ein Verkehrszeichen und die Leitplanke. Der 17-Jährige hatte Glück im Unglück. Bei dem Unfall zog er sich leichte Verletzungen zu. An seiner 125er- Maschine dürfte wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein, der auf etwa 8000 Euro beziffert wird.