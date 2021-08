Motorradfahrer stürzt bei Dieglishofen und verletzt sich leicht

Leichte Verletzungen hat sich ein 18-jähriger Motorradfahrer zugezogen, als er am Dienstagabend gegen 21.15 Uhr beim Aussichtspunkt am Hopfenpfad stürzte. Laut Polizei war er in einer Rechtskurve in den Schotterstreifen neben der Fahrbahn geraten und verlor beim Bremsversuch die Kontrolle.

Daraufhin schlitterte der 18-Jährige mit seinem Fahrzeug über die Fahrbahn und prallte gegen ein geparktes Motorrad und ein Auto prallte. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten fest, dass der junge Mann unter Drogeneinfluss war. Ein Krankenwagen brachte ihn zur weiteren medizinischen Versorgung in eine Klinik, wo die Entnahme einer Blutprobe veranlasst wurde.

An den drei Fahrzeugen entstand jeweils rund 1000 Euro Sachschaden. Gegen den 18-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet.