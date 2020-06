Motorradfahrer bei Zusammenstoß lebensgefährlich verletzt

Ein Motorradfahrer und seine Beifahrerin haben sich am Montagnachmittag gegen 16.30 Uhr schwer verletzt, nachdem sie im Bereich Rappertsweiler auf der L 331 mit einem Traktor zusammengestoßen sind. Das berichtet die Polizei. Der 31 Jahre alte Motorradfahrer fuhr auf der Landesstraße hinter dem Traktor, als er zum Überholen ansetzte. Der 19 Jahre alter Fahrer Traktors bog aber nach links in eine Einfahrt ab und übersah dabei, dass er von dem Zweirad überholt wurde. Das Motorrad krachte frontal in das linke Heck der Zugmaschine.

Der lebensgefährlich verletzte Motorradfahrer sowie seine 29 Jahre alte Mitfahrerin wurden zur medizinischen Behandlung in ein Klinikum gebracht. Ein Rettungshubschrauber war an der Unfallstelle im Einsatz.

Die Landesstraße war während der Unfallaufnahme komplett gesperrt. Insgesamt entstand an den Fahrzeugen ein Schaden von 4000 Euro.