Motorrad brennt vollständig aus

Nach einer Ausfahrt ist das Motorrad eines 61-Jährigen in Flammen aufgegangen. Der Motorradfahrer hatte seine Maschine mit Beiwagen zurück an ihren Abstellplatz in der Straße Nesselfang geschoben, als im Bereich des Motors Feuer ausbrach. Der Versuch, die Flammen zu löschen, scheiterte, sodass das Fahrzeug bis zum Eintreffen der verständigten Feuerwehr komplett ausbrannte. Neben dem zerstörten Motorrad wurden durch das Feuer und die Rauchentwicklung unter anderem auch eine Verglasung, eine Hausfassade und ein Holzlager in Mitleidenschaft gezogen. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des Schadens ist noch unklar.