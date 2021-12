Motocrosser Moritz Baumann beendet Saison mit Platz drei in der Schweiz

Mit dem dritten Platz bei der Schweizer Meisterschaft in der Altersklasse Junioren zum Abschluss der Motocrosssaison 2021 ist Moritz Baumann vom Motorsportclub Langnau sehr zufrieden gewesen. Zwar gab es coronabedingt weniger Rennen als üblich, aber auch in Italien landete Baumann bei Rennen weit vorne.

„Die Vorbereitungen für die Saison liefen wegen der zahlreichen Einschränkungen etwas holprig. In Deutschland waren die meisten Rennstrecken geschlossen und auch der Grenzübertritt nach Italien war zu dieser Zeit nicht möglich“, sagt Baumann. Die ersten Läufe in der Saison 2021 fielen wegen der Corona-Krise aus. Als es wieder möglich war, Rennen in Italien zu bestreiten, nutzte Baumann dies. „Ich kannte die Rennstrecken in Italien von früheren Trainingsläufen sehr gut, sodass ich meine Trainingsrückstände damit etwas ausgleichen konnte“, meint der Fahrer des MSC Langnau.

Bei den beiden Rennen in Italien sicherte er sich jeweils mit der besten Trainingszeit die Möglichkeit, als Erster den Startplatz für die Rennen auszusuchen. Auch wenn die Starts laut Mitteilung nicht optimal waren, kämpfte er sich Meter für Meter nach vorne und überquerte als Vierter die Ziellinie. Beim Rennen in Zuckenriet in der Schweiz sicherte sich Baumann Platz zwei. Weitere Platzierungen auf dem Siegertreppchen führten dazu, dass er vor dem Saisonfinale auf Platz drei lag – nur 34 Punkte hinter dem Zweiten.

Pro Rennwochenende werden zwei Läufe gefahren, für einen Sieg gibt es 25 Punkte. Theoretisch konnte Baumann also noch 50 Punkte holen. Mit der zweitbesten Zeit im Training hatte der junge MSC-Fahrer noch alle Chancen. „Leider hatte ich in beiden Läufen sehr schlechte Starts und war dadurch in ein Startgerangel geraten. Deshalb verlor ich wertvolle Plätze“, sagt Baumann. In der Endabrechnung sicherte er sich in der Schweizer Meisterschaft aber den dritten Rang. „Ich freue mich sehr und danke allen, die mich dabei unterstützt haben.“