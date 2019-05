Mopedfahrer streift Auto

Ein 16-jähriger Mopedfahrer hat sich am Donnerstagnachmittag bei einem Unfall bei Wettis leicht verletzt. Ein 47-jähriger Autofahrer befuhr den schmalen Gemeindeverbindungsweg zwischen Busenhaus und Wettis, als ihm kurz vor Wettis der 16-Jährige auf seinem Zweirad entgegenkam und am Ausgang einer leichten Rechtskurve bei Gefälle vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit zu weit links fuhr. Der 16-Jährige streifte das Auto und kam im angrenzenden Gehölz zu Fall. Er wurde zur weiteren Behandlung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. An den Fahrzeugen entstand laut Polizeibericht ein Gesamtsachschaden von etwa 4000 Euro.