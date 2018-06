Montfortstraße: Textiler zieht ins Gross-Haus, Konditorei im ehemaligen NKD im Gespräch

In der Montfortstraße, in der es in den vergangenen Jahren etwas ruhiger geworden ist, ist Bewegung in Sachen neues Gewerbe gekommen. Unten, im Haus Gross, zieht ein Textiler aus Pfullingen ein. Genauer gesagt, dort eröffnet in Kürze ein Werksverkauf für Damenoberbekleidung. Und etwas weiter oben, im mittlerweile lange leer stehenden NKD-Gebäude (grünes Gebäude), ist eine neue Konditorei/Bäckerei mit Cafebetrieb geplant. Zumindest liegt ein Baugesuch des Hauseigentümers auf dem Stadtbauamt vor. Vonseiten der Stadt und nach Anhörung der Fachbehörden gibt’s keine Bedenken gegen das Vorhaben, erklärt der städtische Bausachverständige Stefan Amann auf Anfrage der SZ. Wie die Spatzen aber von den Dächern des Konditoreiprojekts pfeifen, stehen hinter der Verwirklichung noch Fragezeichen. Die zur Disposition stehende Investorin aus Berlin hat offensichtlich gerechnet und kalte Füße bekommen.