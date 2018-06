Montfortfest beginnt mit drei Schlägen

Nach dem Sternenmarsch der Tettnanger Fanfarenzüge Montfort und Graf Anton zusammen mit den Gästen aus Ochsenhausen hat Bürgermeister Bruno Walter das Montfortfest am Freitagabend mit drei Schlägen beim Fass-anstich auch ganz offiziell eröffnet. Am Donnerstagabend gab es für die Helfer im Hintergrund bereits einen Festakt im Neuen Schloss samt humoristischem Vortrag von Ingrid Koch. Dort betonte der Festkommissionsvorsitzende Frank Spleiß die wichtige Rolle der Ehrenamtlichen: „Wir alle gemeinsam sind das Montfortfest.“ Am Wochenende gibt es an beiden Tagen ab 15 Uhr eine Aktionswiese im unteren Schlosspark. Am Samstag locken das Kindertheater „Zauberflöte“, das Schlossparkfest und auch das Feuerwerk um 22.30 Uhr. Nach Festgottesdienst und Frühschoppen gibt es am Sonntag um 14 Uhr dann den Höhepunkt mit dem historischen Festzug samt Anschießen durch die Bürgerwehr Laimnau auf dem Montfortplatz.

