Montfort-Gymnasiasten sammeln 3752,53 Euro für Äthiopien

Unter dem Motto „Schuften statt Schule“ haben die Schüler der Klassenstufe acht des Montfort-Gymnasiums (Foto) an ihrem Aktionstag „Dein Tag für Äthiopien“ stolze 3752,53 Euro erwirtschaftet. Für den Aktionstag sollten sich die Schüler selbst Jobs in ihrem Umfeld suchen, an diesem Tag dort arbeiten, und nicht zur Schule gehen. Den verdienten Lohn spendeten sie für Bildungsprojekte in Äthiopien. Über Familie Moll, die den ortsansässigen Verein „Äthiopienhilfe Tettnang“ leitet, gelangen die Spenden nach Äthiopien. Somit setzen sich Jugendliche in Deutschland aktiv für Kinder und Jugendliche in Äthiopien ein. Initiiert und organisiert wurde das Projekt nun schon im fünften Jahr in Folge von Sonja Wald, der Geographielehrerin am Montfort-Gymnasium Tettnang. Foto: Montfort-Gymnasium