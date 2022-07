Monika Kraft verlässt nach 24 Jahren die Grundschule

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Donnerstag vor den Sommerferien verabschiedeten sich die Kinder, Lehrerinnen, Betreuerinnen, Eltern und der Hausmeister von der beliebten Schulsekretärin Monika Kraft.

Die engagierte Schulsekretärin erhielt von Schulleiterin Rebecca Ehrle viel Lob und herzliche Anerkennung für 24 Jahre Dienst - zuvor an der Grundschule Hiltensweiler, seit einigen Jahren in der Grundschule Laimnau. In diesen 24 Jahren unterstützte Frau Kraft die Schulleitungen und die Lehrerkollegien mit großem Engagement und viel Leidenschaft. Nach der Übergabe eines Abschiedsgeschenkes sangen die Lehrerinnen mit Unterstützung der Kinder und aller Anwesenden zum Dank für Frau Kraft das Lied „Schade ist das nun“.

Frau Kraft war an diesem Tag, wie auch sonst während ihrer aktiven Arbeitszeit in der Schule, immer bestens vorbereitet. Obwohl sie nicht wusste, dass die Verabschiedung stattfinden sollte, hatte sie für jedes Kind eine kleine, süße Überraschung bereit. Diese wurde von den Kindern begeistert angenommen.