Mixed-Turnier beim Tenncisclub Tettnang

Das Vergnügungsteam des Tennisclubs Tettnang hat kürzlich zum Mixed-Turnier geladen. Viele Tennisbegeisterte lieferten sich laut Pressebericht bei strahlendem Sonnenschein und nach einem Aufwärmtraining vom Trainerteam um Florian Grewe heiße Duelle auf dem roten Sand.

Traditionell genossen die Spieler in der Pause Kaffee und leckere Kuchen, bei der anschließenden Siegerehrung verlieh Thomas Straub Sieger- und Trostpreise an die Teilnehmer. Erfolgreich waren (stehend, von links) Roland Mehringer, Calin Popescu, Antje von Dewitz, Udo Kienzle, Georg Staelberg, Thomas Straub, Micaela Mattes sowie (vorne) Hans Christen und Hans-Jürgen Hartmann. Am Abend lockte das Paella-Essen.

Der nächste Clubevent wird die Adventswanderung am 1. Dezember sein.