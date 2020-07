„Mitmachen Ehrensache“: Schüler arbeiten für soziale Zwecke

Statt zur Schule zu gehen, haben 193 Jugendliche aus neun Schulen im Bodenseekreis am Internationalen Tag des Ehrenamts am 5. Dezember des vergangenen Jahres im Rahmen der Aktion „Mitmachen Ehrensache“ bei 150 verschiedenen Firmen und Einrichtungen gejobbt. Die fleißigen jungen Leute verzichteten auf das verdiente Geld und spendeten es an ausgewählte soziale Projekte. Auch die Lerngruppe 10a der Gemeinschaftsschule Manzenberg war mit dabei.

Kreisweit sind an dem Aktionstag 5493,50 Euro zusammengekommen. Die Jugendlichen konnten selbst bestimmen, was oder wen sie unterstützen wollten, teilt das Landratsamt mit.

Spitzenreiter der teilnehmenden Schulen im Bodenseekreis war die Gemeinschaftsschule Salem mit 44 Schülern, gefolgt vom Graf-Zeppelin-Gymnasium Friedrichshafen mit 37 und der Häfler Bodenseeschule mit 36 Teilnehmern. Neun Empfänger wurden mit Spenden bedacht, zum Beispiel die SOS Kinderdörfer, Patenkinder in Afrika, die Hieronimuß’ Doctor Clowns, Namibiakids und die Kindertrauergruppe des Kinderhospizdienstes „Amalie“. Außerdem ging ein Teil des Geldes an das Kinderhospiz St. Nikolaus im Allgäu, eines von lediglich 15 Kinderhospizen in ganz Deutschland. Die Manzenberg-Schüler spendeten ihre „erarbeiteten“ 366 Euro an die „Urmel Kinder-Krebshilfe“ in Tettnang. Der Lerngruppe war wichtig, dass ein regionaler Bezug besteht und das Geld Kindern zugute kommt, wie Konrektor Tomas Seyboldt schreibt.

Nicht möglich gewesen wäre der Aktionstag ohne die Firmen, Einrichtungen und Institutionen, die den Jugendlichen die vielen Möglichkeiten zum Kurzjobben gegeben haben. Die Bandbreite war groß und reichte von Apotheken, Arztpraxen, Blumenläden, Drogerien, Supermärkten, Bäckereien und Hotels über Handwerksbetriebe, Kindertagesstätten und Behörden. „Ich freue mich sehr, dass bereits im ersten Aktionsjahr hier im Bodenseekreis so viele Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber den Aktionstag als Chance für sich erkannt haben. Denn von ‚Mitmachen Ehrensache‘ profitieren alle Beteiligten.“, sagte Landrat Lothar Wölfle, der auch Schirmherr des Aktionstages im Kreis ist, dazu.

Eine wichtige Rolle haben außerdem die jugendlichen Botschafter. „Als Botschafter hat man die Möglichkeit andere Schüler für das Projekt zu begeistern. An unserer Schule haben wir per E-Mail an alle Eltern und Schüler ein Infoschreiben geschickt. Zudem sind wir Botschafter mit unseren Verbindungslehrern in die Klassenzimmer gegangen, haben das Projekt vorgestellt und zum Mitmachen aufgerufen. Natürlich darf man als Botschafter auch selbst arbeiten und Geld verdienen und so zur Spende beitragen“, so die 12-jährige Elisabeth Ansmann, ehrenamtliche Botschafterin für „Mitmachen Ehrensache“ am GZG.

„Wenn Corona es zulässt, soll der Aktionstag ‚Mitmachen Ehrensache‘ auch in diesem Jahr im Bodenseekreis stattfinden. Geplant ist die Aktionswoche vom 30. November bis 7. Dezember“, freut sich Paul Fischer, Kreisjugendreferent des Bodenseekreises, auf die nächste Aktionsrunde. Das Projekt wird im Bodenseekreis gemeinschaftlich koordiniert vom Kreisjugendreferat, der Koordinationsstelle Bildungsregion und der Servicestelle für Bürgerschaftliches Engagement.