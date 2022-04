Mitmachen bei den Bodensee Clean up-Days in Tettnang

Die Tourist Information Tettnang organisiert am Samstag, 7. Mai, ab 14.15 Uhr eine Müllsammelaktion rund um die Umladestation Sputenwinkel sowie die Wanderparkplätze Schäferhof und Neuhäusle. Egal ob Einheimischer, Tourist, Gastgeber, Urlauber, Naturliebhaber oder Wanderfreund: Alle können mitmachen. Interessierte melden sich bitte bis Montag, 2. Mai, bei der Tourist Info, heißt es in einem Schreiben.

Bürger und Gäste würden mit ihrer Beteiligung ein starkes Zeichen für eine saubere, gesunde und plastikmüllfreie Umwelt setzen, schreibt die Tourist Info in einer Mitteilung weiter. Das notwendige Handwerkszeug, Müllbeutel und Edelstahlzange, stellt die Tourist Info. Am Abend gibt es zum Abschluss der Clean up-Days ein Treffen aller beteiligten Akteure mit Live-Musik an der Musikmuschel in Friedrichshafen.