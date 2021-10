Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Samstag, den 09. Oktober 2021, fand die ordentliche Mitgliederversammlung der Narrenzunft Bürgermoos e.V. in der Seldnerhalle im Kau statt. Die Eröffnung erfolgte durch einen Bericht über die allgemeinen Zahlen und Fakten und dem Rückblick der Fasnet 2020 und der Online-Fasnet 2021 durch den Zunftmeister Dominic Bundy. Zudem berichtete er weiterhin über die Aufnahme in den Alemannischen Narrenring, welche auf dem ANR Herbstkonvent im Oktober 2019 offiziell und mit einem Einsprung bei dem Event abgerundet wurde.

Weiter berichtetet der Zunftmeister über die Arbeit des Zunftrats und neue Aktionen, die die Narrenzunft zukünftig verwirklichen möchte. Darauf erfolgte ein Bericht des Vizezunftmeisters Christof Bührer über die Änderungen in der Satzung und Zunftordnung. Im Anschluss erfolgte der Kassenbericht und danach die Entlastung der gesamten Vorstandschaft, welche zum Teil dann wieder neu gewählt wurde. Zudem wurde Jonas Jakob neu in den Zunftrat gewählt.

Es folgten die Ehrungen der Hästrägerorden an fünf Mitglieder und eines Silberkranzes des ANR durch den Präsidenten und Narrenmeister Markus Stark. Frank Spleiß eröffnete die Ehrung jedes Einzelnen durch eine kurze Ansprache zum Werdegang und besonderer Auszeichnung in der Narrenzunft. Danach erfolgten weitere interne Ehrungen für die 10-jährige, sowie 20-jährige Mitgliedschaft in der Narrenzunft Bürgermoos e.V. von insgesamt 24 Personen.