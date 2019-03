„Miteinander Essen“ ist mehr als nur eine Mahlzeit

Die Küche hat wieder begonnen zu brodeln: Eine Hand voll ehrenamtlicher Helfer hat bei dem Projekt „Miteinander Essen“ am Dienstag Getränke in einer kleinen Küche ausgeschenkt und sich um warme Speisen gekümmert. Maria Schuster ist eine von diesen Helfern, sie ist Projektkoordinatorin und hat das Projekt ins Leben gerufen. Zu dem kostenlosen Essen treffen sich jeden Dienstag in der Saint-Gallus-Kirche Menschen jeglicher Altersklasse.

Egal ob Kinder, Familien, Erwachsene oder Senioren, alle sind willkommen. Dadurch treffen die unterschiedlichsten Generationen aufeinander. Meistens besuchen zwischen 100 bis 130 Gäste das Treffen, welches immer jeden Dienstag zur Fastenzeit und im November stattfindet. Der Hintergrund dieser Idee war das gemeinsame Miteinander, erläutert Maria Schuster. Das Essen ist kostenlos, Geldspenden sind freiwillig. Jeder spendet das, was er für richtig hält, es gibt keine festen Preise.

Viele Menschen kommen oft hierher, denn für sie ist das Ganze viel mehr als nur ein Mittagessen. Sie genießen die harmonische Atmosphäre. „Es entstehen viele Freundschaften, die Menschen besuchen gerne dieses Treffen und sind oftmals traurig, wenn es sich wieder dem Ende zuneigt“, hat Maria Schuster beobabachtet. Auch die Gäste erfreuen sich an dem Angebot: ,,Viele Leute sind im Alltag kaum noch ansprechbar, geschweige denn aufnahmefähig, sie fokussieren sich nur noch auf ihr Smartphone. So etwas ist schade, aber hier am Mittagstisch ist das anders“, berichtete ein Gast.