Mitarbeiter spenden ihr Trinkgeld

Die Mitarbeiter der „Metzgerei Forster“ und des „Forsters“ haben ihr Trinkgeld, das sie über das Jahr bekommen, komplett gespendet. „Normalerweise wird das Trinkgeld gemeinsam „verputzt“, so Birgit Forster. „Nicht so in diesem Jahr.“ Empfänger der Spende sind die Kinderkrebshilfe Urmel und die Bürgerstiftung Menschen für Tettnang. Und weil die Geschäftsführung der Metzgerei die Aktion und Idee so toll fand, ist der Betrag glatt verdoppelt worden. Somit erhalten die gemeinnützigen Initiativen jeweils 1000 Euro. „Das ist nicht selbstverständlich und verdient unseren großen Dank“, so Stefan Geßler, Vorstandsmitglied der Bürgerstiftung in der Pressemitteilung.